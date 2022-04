Luan Santana é confirmado para show gratuito no rodeio de Bariri

Artista irá se apresentar na abertura da Bariri Rodeio Show 2022, dia 15 de junho

A prefeitura de Bariri confirmou a assinatura de contrato com a produção do cantor Luan Santana.

O artista irá se apresentar na abertura da Bariri Rodeio Show 2022, no dia 15 de junho, véspera de Corpus Christi e também do aniversário da cidade.

Como a administração municipal está arcando com o custo do show, a noite terá portões abertos para o público. A festa deve ser realizada no campo 2 do Estádio Farid Jorge Resegue.

A Bariri Rodeio Show 2022 está prevista para ocorrer de 15 a 18 de junho.

A empresa vencedora da licitação feita pela prefeitura de Bariri, Weder Cley da Cunha Alves-ME, de Brotas, havia confirmado os shows de Maiara & Maraisa para o dia 16 de junho, Diego & Victor Hugo para o dia 17 de junho e Ícaro & Gilmar para o dia 18 de junho.