Ladrões furtam veículo do Conselho Tutelar de Bariri

O veículo Jeep Renegade do Conselho Tutelar de Bariri foi furtado no fim de semana.

O carro e outros equipamentos foram entregues pelo governo federal em dezembro de 2021.

Funcionários chegaram ao local (Avenida Claudionor Barbieri, no centro da cidade) para o trabalho por volta das 7h desta segunda-feira (9).

Notaram que o interior do Conselho Tutelar estava revirado. Ao se dirigirem aos fundos do prédio viram que o Jeep Renegade não estava lá.

Uma casa localizada nos fundos do Conselho Tutelar, situada na Rua Sete de Setembro, também teria sido furtada no fim de semana.

É possível que os ladrões tenham colocado os eletrodomésticos subtraídos dessa residência dentro do veículo para fugirem.