Júnior Barbieri morre em decorrência da Covid-19

Morreu no fim da tarde desta sexta-feira (18) Vicente Sérgio Barbieri Júnior em decorrência da Covid-19.

Há duas semanas ele lutava contra o vírus, tendo sido internado na Santa Casa de Bariri. Conforme apurado pela reportagem, ele precisou ser transferido para Jaú, mas não resistiu.

Júnior Barbieri era professor do Centro Paula Souza e da Fundação Educacional Dr. Raul Bauab, em Jaú.

Ocupava o cargo de diretor municipal de Desenvolvimento desde janeiro deste ano e foi o idealizador do Projeto Ganha Tempo, inaugurado recentemente.

Júnior Barbieri era casado com Mônica de Paula Barbieri, vice-diretora da escola Professor Eurico Acçolini. O casal teve dois filhos.

À família, aos amigos, aos alunos e ex-alunos as mais sinceras condolências da equipe do Jornal Candeia.

Luto oficial

Em nota, a prefeitura de Bariri informou que decretou luto oficial de três dias no município.

Todas as atividades em comemoração ao aniversário da cidade estão suspensas enquanto perdurar o luto oficial.

Também na nota, o Executivo ressalta que “Bariri perde um de seus filhos queridos na data de hoje”.