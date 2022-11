Jubileu de Ouro – Candeia 50 anos: Temporal causou estragos em Bariri há quase nove anos

A estação mais quente (fim da primavera e durante o verão) costuma ser de bastante chuva em Bariri e, às vezes, com estragos.

Em dezembro de 2013, por exemplo, (há quase nove anos) rajadas de vento seguidas de chuva forte trouxeram prejuízos à cidade. O maior problema foi a queda de árvores sobre a rede elétrica. A prefeitura chegou a contabilizar a derrubada de aproximadamente50 plantas.

A ventania atingiu principalmente bairros situados na zona leste domunicípio, como Polo Industrial, bairro do Livramento e Jardim Nova Bariri.

Na Vila Americana, árvore de grande porte situada às margens do Córrego Godinho caiu sobre o telhado da oficina mecânica Paleari, situada na Rua Mário Garaldi. Outra planta foi arrancada pela raiz e ficou pendurada sobre muro da Escola Municipal Professor Euclydes Moreira da Silva.

No Polo Industrial, a força do vento colocou abaixo a estrutura metálica de barracão. A ferragem caiu sobre veículos estacionados no local.

No Recanto Pantaneiro, situado no quilômetro 330 da Rodovia Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), o vento derrubou fiação elétrica. Um dos fios atingiu uma vaca, que morreu em decorrência da descarga elétrica.