Itaju: Paciente com suspeita de coronavírus tem melhora e sai da UTI

Nesta domingo, 29, uma das pacientes que aguarda resultado de exame para coronavírus teve melhora no quadro clínico, segundo Marco Antonio Gallo, interventor da Santa Casa de Bariri. Mulher de 25 anos residente em Itaju havia sido internada na UTI do hospital baririense, e neste domingo apresentou melhora acentuada no exame de Raio-X e foi liberada para cumprir quarentena familiar.

Ainda segundo representante do Comitê de Combate ao Coronavírus do município, até a tarde deste domingo, 29, Bariri, Boraceia e Itaju não apresentaram nenhum novo caso suspeito da doença.