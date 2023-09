Grupo busca informações para criação da Casa do Autista em Bariri

Grupo de pessoas representando vários setores do município esteve na cidade de Dois Córregos para visitar a Centro Especializado de Autismo “Elizabeth Aparecida Nais Meneghetti”, fundado em abril deste ano.

O objetivo é colher informações e expertise para criar em Bariri um local com esta especialidade, a ser denominado “Casa do Autista de Bariri”.

Integraram o grupo o vereador Edcarlos Pereira dos Santos, representando o Legislativo; Mozart Mariano, do Conselho de Saúde; Silmara Cocia, do Setor de Educação; Luciana Policarpo Viccari, do Desenvolvimento; Lucélia Furlaneto de Camargo Bueno, da Ação Social; Lizete Maria Pellegrino, da Acib; e Clarina Genaro , da Sociedade Civil. Eles fazem parte do Conselho da Pessoa com Deficiência.

De acordo com o grupo, o projeto ganhou força a partir de promulgação, pelo governo do Estado, de Lei 17.744, que autoriza as cidades a implantar de Centro de Referências e Atendimento Especializado às Pessoas com Transtornos do Espectro Autista.

O Centro de Dois Córregos, que leva o nome de uma mãe de autista, dispõe de três salas para consultas nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional, local para reuniões, recepção e convivência.