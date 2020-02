Forte chuva causa estragos na região

Da redação

A forte chuva que caiu em todo o Estado de São Paulo na segunda-feira, dia 10, causou estragos na capital paulista e também na região.

Em Botucatu o temporal deixou imóveis alagados, pontes destruídas e famílias desabrigadas.

Na Rodovia Marechal Rondon (SP-300) uma cratera se abriu na altura do quilômetro 258. Caminhão foi arrastado pela força da água e o corpo de um homem, que seria o motorista, foi encontrado no final da tarde de segunda-feira.

Além deste trecho, outros da SP-300 e de rodovias de acesso a Botucatu foram totalmente ou parcialmente interditados.

A concessionária Rodovias do Tietê, que administra o trecho onde ocorreu o acidente, informou que as duas pistas da Marechal Rondon seguem interditadas no quilômetro 258, sem previsão de liberação. Os motoristas precisam utilizar desvios.

Em Jaú, o Rio Jaú transbordou deixando ruas alagadas e casas invadidas pela água. Os locais mais atingidos foram Jardim Sempre Verde, Rua Quintino Bocaiuva, Avenida Osório Ribeiro de Barros Neves, região do Campo Municipal, Avenida do Café (Córrego dos Pires) e Jardim São José.

Em Bariri, houve queda de árvore na Praça Joaquim Lourenço Correa (Praça da Matriz). Em vários trechos os córregos tiveram aumento do volume de água, mas não houve transbordamentos.

Botucatu e Jaú sofreram com o temporal da segunda-feira

Fotos: Divulgação