Família pede doação de sangue para jovem que se acidentou no trevo do Lago

A familia do baririense Eduardo Esdro, 19 anos, usou as redes sociais neste domingo, 17, para solicitar doação de sangue para o tratamento de saúde do jovem, que envolveu-se em acidente na manhã de quarta-feira (13) no trevo do Lago, em Bariri.

Até este sábado, 16, ele seguia na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo informado, todo tipo sangüíneo é bem-vindo.

Para realizar a doação é necessário ir até o hospital Amaral Carvalho em Jaú e falar o nome de Eduardo Esdro. O horário é de segunda à sexta-feira, das 7h às 13h.

Ainda segundo divulgado, o quadro de saúde do jovem é estável e ele tem apresentado melhora.

Foto: Cedida