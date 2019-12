Evento anima Natal dos idosos do Lar Vicentino e crianças da LAV

Além dos presentes recebidos, idosos, crianças e adolescentes puderam saborear comes e bebes – Alcir Zago/Candeia

Os idosos do Lar Vicentino de Bariri e as crianças e adolescentes atendidos pelo Lar Amor e Vida (LAV), antiga Casa Abrigo, tiveram uma tarde especial na terça-feira, dia 17. Todos foram reunidos no salão de festas do asilo.

Soma de esforços entre o voluntário Adalton Gonzalez, a Cooperativa Educacional de Bariri (Coeba) e a direção e funcionários das duas entidades permitiu que saboreassem doces, salgados e refrigerantes e recebessem a visita do Papai Noel.

Estabelecimentos comerciais de Bariri e prestadores de serviço colaboraram com a festa doando os comes e bebes.

Por meio das redes sociais, alunos da Coeba foram fotografados pedindo a colaboração para que idosos, crianças e adolescentes fossem “adotados”. Rapidamente os pedidos foram atendidos.

Na terça-feira o Papai Noel entregou a cada um dos presentes das duas instituições os presentes solicitados.

O Bom Velhinho fez a alegria de todos e antecipou os presentes graças à iniciativa dos voluntários e à colaboração de quem resolveu colaborar com a iniciativa.

Papai Noel fez a alegria de todos na festa realizada no salão do Lar Vicentino – Alcir Zago/Candeia

Sebastiana Lobo Carneiro foi a primeira dos idosos a receber presente do Papai Noel – Alcir Zago/Candeia