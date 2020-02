Escola do Senai em Bariri abre inscrições para cursos profissionalizantes

Da redação

De 17 a 21 de fevereiro, de segunda à sexta-feira, a EM de Formação Profissional Francisco Leone, conveniada ao Senai em Bariri, realiza inscrições para cursos de Formação Profissional para o primeiro semestre de 2020.

Os cursos oferecidos são Costureiro de Máquina Reta e Overloque, Auxiliar Administrativo, Informática Básica e Excel Básico. A formação é gratuita e a idade mínima exigida é 16 anos.

As inscrições devem sem realizadas na secretaria da Escola do Senai em Bariri das 8 às 22 horas, de segunda à quinta-feira. Na sexta-feira, o horário de atendimento é das 8 às 17h.

Os documentos necessários para as inscrições no processo seletivo são RG e CPF. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de responsável legal para realizar a inscrição.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na secretaria da escola ou através do, telefone (14) 3662-4544.

Foto: Divulgação