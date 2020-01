Entidade registra B.O. após desaparecimento de jovem

Representante do Lar Amor e Vida (LAV) de Bariri registrou nesta quinta-feira, 9, Boletim de Ocorrência relatando suposto desaparecimento de jovem Letícia Tamara Rodrigues Veloso, de 14 anos.

Segundo o BO, a menor de idade “tem o costume de fugir da entidade, sempre pulando a grade”, e até o dia da confecção do documento não havia retornado.

Familiares da adolescente informaram que a menina teria sido vista no terminal rodoviário de Bauru. Há ainda a informação de que teria viajado para Praia Grande no Litoral paulista.

Ainda segundo informado, jovem já teria fugido anteriormente no último dia 3, voltando no dia 4 e fugido novamente, retornando no dia 7.

Familiares da jovem procuraram a redação do Jornal Candeia solicitando a divulgação da imagem da adolescente para ajudar na localização.

Segundo a LAV, Polícia Militar, Conselho Tutelar e Ministério Público estão a par do caso.