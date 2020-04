Em Bariri 136 idosos morreram de doenças respiratórias de 2015 a 2017

Entre 2015 e 2017 a Fundação Seade registrou a morte de 136 pessoas acima dos 60 anos residentes em Bariri por doenças do aparelho respiratório (confira tabela).

O levantamento foi divulgado nesta semana e contém informações de todos os municípios paulistas.

De acordo com estudo da Fundação Seade, doenças do aparelho respiratório respondem por 13,5% dos 294 mil óbitos registrados no Estado de São Paulo em 2017.

Elas representam o terceiro principal grupo de causas de morte (39.748 óbitos), ficando atrás somente das doenças do aparelho circulatório (85.011 óbitos) e das neoplasias (54.286 óbitos).

Os óbitos por doenças do aparelho respiratório apresentam tendência nítida de aumento. O número esperado de óbitos para 2020 seria de 40,5 mil, sem a interferência da atual pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A população com 60 anos e mais é a mais atingida, respondendo por 85% das mortes por esse grupo de causas.

É relevante a sazonalidade das mortes por doenças do aparelho respiratório. Em 2017, o número médio diário cresceu entre janeiro e julho (53%), quando atingiu o patamar de 135 mortes por dia. Para a população com 60 anos e mais, este número diário variou entre 73 e 116 óbitos, enquanto para os menores de 60 anos o intervalo foi de 15 a 19 óbitos.

O risco de morte por influenza (gripe) e pneumonia, que vitimou 23.390 pessoas no Estado em 2017, é o mais elevado entre as doenças do aparelho respiratório e apresenta aumento expressivo desde 2006.

Esse risco se intensifica entre as pessoas com 60 anos e mais. Em 2017, a taxa de mortalidade por influenza (gripe) e pneumonia, entre idosos, foi 27 vezes maior do que na população de 15 a 59 anos e 79 vezes superior à de menores de 15 anos.

Taxa de mortalidade por doenças do aparelho respiratório da população com mais de 60 anos

Município Óbitos 2015 Óbitos 2016 Óbitos 2017 Taxas 2015-2017* Taxas 2017*

Bariri 47 44 45 833,5 804,7

Barra Bonita 29 31 34 540,3 567,1

Bauru 313 316 340 593,3 603,3

Bocaina 8 12 7 555,2 419,7

Boraceia 9 4 5 905,0 734,2

Dois Córregos 28 24 34 760,0 879,7

Itaju 4 3 4 652,4 695,7

Itapuí 13 11 10 635,6 540,2

Jaú 212 202 179 959,4 836,5

Pederneiras 38 46 33 673,2 550,3

* Por 100 mil habitantes

Fonte: Fundação Seade