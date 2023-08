EDUCAÇÃO: Curso coordenado por baririense recebe nota máxima do MEC

O professor e analista político baririense, Alan Gabriel Camargo, compartilhou através das redes sociais, que o curso de bacharelado em Ciência Política do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) recebeu nota máxima do Ministério da Educação (MEC).

Camargo é coordenador do curso e o conceito “5” é uma grande conquista. Por conta dele, o UDF passa a fazer parte do um rol seleto de universidades no país. Para se ter uma ideia, dos 20 cursos de Ciência Política reconhecidos pelo MEC, apenas dois, incluindo o do UDF, possuem a nota máxima.

“Essa conquista não veio de forma automática, ao contrário, exigiu muito empenho, trabalhos colaborativos e fé num único objetivo: sermos um curso de excelência”, comentou Alan Camargo.