EDUCAÇÃO: Alunos da rede municipal conquistam 25 medalhas na OBA

Alunos da rede municipal de ensino fizeram bonito na 26ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e conquistaram 25 medalhas. A informação é da Diretoria de Educação, Cultura e Esporte.

A OBA é realizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB). A prova é aplicada a alunos do ensino fundamental e do ensino médio em todo território nacional. (Fonte: Assessoria de Comunicação)