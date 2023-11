EDITORIAL: Orçamento para 2024

A Prefeitura de Bariri realizou no fim de outubro audiência pública para discutir a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Projeto de lei estimando as receitas e os gastos para o próximo exercício financeiro será encaminhado ao Legislativo para discussão e votação.

A LOA é o orçamento propriamente dito. O documento contém dados minuciosos sobre as fontes de receita do município e onde pretende gastar o dinheiro.

O primeiro ponto a ser considerado é que não há certeza de que os R$ 164 milhões previstos para o próximo exercício financeiro serão efetivamente arrecadados.

O motivo é que em 2023 a arrecadação está aquém do esperado para uma série de municípios brasileiros, incluindo Bariri.

Especificamente em relação às receitas correntes, o estimado para este ano é de R$ 168,5 milhões. Até o fim de outubro a prefeitura arrecadou R$ 133,4 milhões (quase 80%).

Outro fator diz respeito à instabilidade política de Bariri. A Comissão Processante (CP) deve concluir nos próximos dias relatório pela procedência ou improcedência do pedido de cassação do mandato do prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB).

O resultado do trabalho da Câmara poderá modificar a forma como a administração municipal irá gastar os recursos em 2024.

Também é preciso considerar que, por ser o último ano do atual governo, não podem ficar dívidas para 2025, a não ser que os compromissos pendentes sejam honrados com o dinheiro disponibilizado em caixa.

O Candeia está atento tanto às questões orçamentárias, quanto políticas. Não será diferente com o resultado da CP e como prefeito e equipe irão trabalhar o orçamento para 2024.