Domingo tem Show de Prêmios do Lar Vicentino

Domingo, 15 de março, às 14 horas, as conferências do Lar Vicentino de Bariri realizam Show de Prêmios, no salão social da entidade.

O convite antecipado custa R$ 20, com direito a dez rodadas. Ele já está à venda na secretaria paroquial da Igreja Matriz, telefone (14) 3662-8400. No dia, na portaria, o ingresso custará R$ 25, também com direito a 10 rodadas.

O evento tem como objetivo arrecadar recursos para manutenção dos serviços prestados pelo Lar Vicentino em Bariri.

Maiores informações sobre o Show de Prêmios diretamente no Lar Vicentino com Lourdes (3662-1441) ou através do celular (14) 99114-2760 (Dora).

Três conferências

São três as conferências vicentinas em Bariri: uma ligada à Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores (centro), outra ao Santuário Nossa Senhora Aparecida (Jardim Nova Bariri) e a terceira à Paróquia de Santa Luzia (altos da cidade).

Todos os voluntários trabalham em prol do Lar Vicentino, mas cada conferência atende às necessidades das famílias carentes de sua região.