Diagnosticado com COVID-19, prefeito de Bariri é transferido para Bauru

Neste domingo, 4, prefeito de Bariri Francisco Leoni Neto (PSDB) foi transferido para hospital em Bauru para continuar tratamento contra COVID-19.

Neto foi internado na Santa Casa de Bariri na sexta-feira, 2.

Em sua página no Facebook, o prefeito informou que

no início da semana sentiu alguns sintomas de gripe. Na última quinta-feira, 1º, acordou com febre e calafrios.

“Passei um dia tenebroso, com dor no corpo, cabeça pesada, tosse seca, mas não abandonei o trabalho”, publicou.

Segundo informado, nessa madrugada o quadro de saúde de Neto piorou e por orientação médica, começou a ter auxílio de oxigênio e foi transferido para hospital bauruense.

“Estamos nos dias críticos do ciclo viral. Por isso peço que continuem com as orações. Deus é maior! Tudo vai ficar bem”, finalizou a nota.