Dia da Padroeira tem missas, procissão e quermesse

Nesta sexta-feira (15), feriado municipal, a programação do Dia da Padroeira Nossa Senhora das Dores prevê celebração de missas, procissão e quermesse.

As atividades começam logo pela manhã, às 9h, com missa celebrada por Padre Uériques Oliveira Santos, na Igreja Matriz. Durante a cerimônia, haverá consagração à Nossa Senhora.

No período da tarde, a partir das 16h30, Padre Ériko celebra missa solene, seguida de procissão com a imagem da padroeira.

Para encerrar a programação do dia, ocorre quermesse com duas atrações musicais: show de Bianca & Reinaldo e de Ulisses & Moisés.