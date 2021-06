Definida empresa para fornecimento de apostila

O prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) homologou licitação em favor da Distribuidora de Livros Champagnat Ltda., de Ribeirão Preto, para fornecimento de sistema de ensino apostilado para a rede municipal.

Com isso, foi finalizada a concorrência, restando apenas a assinatura do contrato. A empresa apresentou o valor de R$ 1,077 milhão para entrega de apostilas para um período de 12 meses. A firma é representante do sistema SIM.

A aquisição do sistema apostilado é para quatro bimestres. Dessa forma, o que não for comprado em 2021 já fica disponibilizado para 2022.

No dia 6 de maio houve a abertura dos envelopes com habilitação. Apenas a empresa de Ribeirão Preto participou da disputa.

Em seguida, comissão técnica nomeada pela prefeitura de Bariri classificou a proposta apresentada pela firma. O último ato foi a homologação e adjudicação do processo licitatório.

Transporte escolar

Outra licitação feita pela prefeitura na área escolar foi com relação aos serviços de transporte da zona rural às unidades de ensino.

Foi vencedora do pregão a Cooperativa Baririense de Transporte Escolar, com o valor de R$ 2,45 por quilômetro rodado.

Conforme o edital, é preciso que a empresa apresente no mínimo 14 veículos, com capacidade mínima de nove passageiros sentados, monitor, registrador de velocidade (tacógrafo) e rastreador.

Os veículos devem ter idade máxima de 10 anos, excluído o ano de fabricação, em bom estado de conservação, em condições de conforto e segurança, inclusive dotado com os equipamentos de segurança exigidos por lei.

A relação das 16 linhas e quilometragens rurais aproximadas é de 2.787 quilômetros por dia.