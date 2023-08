CULTURA: Banda Marcial de Bariri se apresenta na Festa do Peão de Barretos

Dia 20 de agosto, às 11h30, em uma avenida paralela ao parque de eventos, a Banda Marcial Alexandre Giuliano Gallo de Bariri alcançou feito inédito: se apresentou na 68ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos/2023.

Segundo o maestro Jefferson Carulo, o convite partiu do produtor do evento, Maurício Valente, que há 27 anos integra o Clube Independentes, responsável pela festa.

Entre músicos, pavilhão (bandeiras, guardas e escudos de identificação da banda) e grupo de apoio dos pais, cerca de 90 pessoas formaram a comitiva da Banda Marcial. Outros 2.000 integrantes de agremiações participaram do desfile que lotou a avenida, tomada pela população.

Durante o deslocamento, a Banda Alexandre Giuliano Gallo tocou sucessos do pop rock e músicas populares. Na apresentação, defronte ao local oficial do evento, as músicas relacionadas incluíram tema sertanejo, entre as quais, Evidências, do Chitãozinho e Xororo.

Segundo Carulo, o convite incluiu dois ônibus para transporte da banda, mais café da manhã e o almoço. Após o almoço, foram liberados para o parque de exposições da Festa do Peão de Barretos, com tudo custeado pelo Clube Independentes. Saíram de lá com convite formalizado para a próxima festa.

De acordo com o maestro, 100% dos alunos nunca tinham ido à Festa de Barretos. Ficaram vislumbrados com o tamanho do evento, arena, estátua do vaqueiro na entrada do parque, com palco principal, a qualidade de aparelhos sonoros. “No momento em que estávamos na arena, a equipe da Ana Castela estava passando o som com os instrumentos, as backing vocals, e pudemos conferir tudo”, relata Jefferson.

Os integrantes ainda ficaram impressionadas com show dos cavalos adestrados e dos bois. “Foram gratificantes as sensações que pude observar em todos os alunos”, finaliza o regente.