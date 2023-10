Cras do Livramento completa um mês de funcionamento

Inaugurado no final do mês de agosto, o Centro de Referência em Assistência Social Florinda Sitta Urbano (Cras do Livramento), completou um mês de atividades.

A unidade está localizada à Rua Vitório Benatti, nº 84, no Bairro Livramento e integra a Diretoria de Ação Social da Prefeitura de Bariri.

Entre as atividades desenvolvidas estão estudos sociais, visitas domiciliares, orientação, encaminhamento, grupos de famílias, ações comunitárias, campanhas socioeducativas, desenvolvimento do convívio familiar e comunitário, acolhida e mobilização para a cidadania.

O trabalho é coordenado por equipe formada pela assistente social Bianca Novaes; psicóloga Anelisa Lavagnini; agente administrativo Afonso Netto; orientadora social Amarilis Borromello; e assistente social e responsável pela unidade, Juliana Mattos.

A unidade é responsável pelo atendimento de moradores de vasta região, formada por mais de 30 bairros da cidade. O funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. (Fonte: Assessoria de Comunicação)

Fotos: Ação Social

Da redação