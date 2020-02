CPS abre inscrições para programa de aprendizagem profissional

De 17 a 21 de fevereiro, o Centro de Promoção Social da Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri (CPS) realiza inscrições para o programa de aprendizagem profissional desenvolvido durante o primeiro semestre de 2020.

Em sua primeira fase, o programa é denominado Ingressando no Mercado de Trabalho (IMT) e atende adolescentes do sexo masculino, que estejam cursando da 1ª a 3ª série do Ensino Médio.

As inscrições são realizadas na sede do CPS, localizada na Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241, centro, das 8 às 11h, sob coordenação da assistente social Samanta.

No ato, o responsável deve apresentar documentação em cópia xerox, contendo RG e CPF; comprovante de residência atual com bairro; comprovante de renda atual (holerite ou declaração de renda).

O adolescente deve portar cópia xerox do RG (ou protocolo); CPF (ou protocolo); último boletim escolar; e uma foto ¾ .

Importante: não será realizada inscrição sem os documentos solicitados.

Informações: telefones fixo: (14) 3662 1824 e móvel: (14 ) 8174 0378

