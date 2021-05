Covid-19: vacinação a partir dos 48 anos começa na quarta-feira

A partir de quarta-feira (19) Bariri irá começar a vacinar pessoas com 48 e 49 anos com comorbidades.

Na quinta-feira (20) é a vez de pessoas com 45,46 e 47 anos, também com comorbidades.

Desde a quarta-feira, 19, a imunização contempla pessoas com deficiência permanente (BPC) com 50 anos ou mais.

A partir dos 60 anos de idade a imunização ocorre sem que haja necessidade de comprovação de doenças.

Entre segunda-feira (10) e sexta-feira (14) houve inclusão de novos grupos para vacinação contra a Covid-19 em Bariri. A imunização ocorre no Clube da Melhor Idade das 7h às 17h.

No caso das comorbidades, é preciso levar documentos como CPF, Cartão do SUS, e cópia do relatório médico (contendo data, carimbo, assinatura, CRM E CID, informando ser transplantado e em uso de imunossupressores).