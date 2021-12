Covid-19: Bariri reduz de 5 para 4 meses intervalo para dose adicional

Imunização com dose de reforço tem início nesta segunda-feira, dia 6

Nesta segunda-feira (6) a Diretoria Municipal de Saúde começou a aplicar a dose adicional da vacina contra a Covid-19 com redução no intervalo de cinco para quatro meses.

A imunização é voltada para pessoas acima dos 18 anos de idade. É preciso contar quatro meses a partir da data da segunda dose (ou dose única da Janssen).

A vacinação acontece das 7h às 17h no Clube da Melhor Idade. É preciso levar RG, CPF, cartão do SUS e carteirinha de vacinação.

Para atendimento de idosos acamados, o agendamento deve ser feito no mesmo local.

A prefeitura de Bariri solicita que as pessoas que forem tomar a vacina contribuam com um quilo de alimento. O montante arrecadado será destinado a pessoas carentes do município.