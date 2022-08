Covid-19: Bariri inicia vacinação para crianças de 3 e 4 anos

Imunização será feita no Centro de Diagnose, às terças-feiras, e no Soma 2, às quintas-feiras

A Diretoria de Saúde de Bariri informa que a partir desta quinta-feira (25) estará disponível o imunizante da Covid-19 para as crianças de 3 e 4 anos.

A vacinação no Centro de Diagnose ocorre somente às terças-feiras, das 7h às 13h. A unidade fica na Rua Campos Sales, 602.

Já no Soma 2 a vacinação é realizada às quintas-feiras, das 7h às 12h. O prédio localiza-se na Rua Orlando Belluzzo, 700, ao lado da Caixa d’Água.

A diretora municipal de Saúde, Marina Prearo, esclarece que a definição de dias específicos para cada unidade vacinar as crianças é porque o município recebeu uma quantidade pequena do imunizante e, também, para não desperdiçar o produto quando já estiver aberto, já que cada com cada frasco é possível vacinar mais de uma pessoa.

“Assim que o frasco é aberto, a vacina começa a sofrer um processo natural de degradação. O prazo de validade é de até 8 horas, com o frasco guardado na geladeira. Portanto, para não haver desperdício de vacina e utilizar todos os frascos que forem abertos, a vacinação será às terças-feiras no Diagnose e às quintas-feiras no Soma 2”, esclarece Marina Prearo.

Para vacinar as crianças, os pais ou responsáveis devem levar o Cartão SUS ou documento com foto e a caderneta de vacinação da criança na unidade de saúde do seu bairro, observando o intervalo para a segunda dose.