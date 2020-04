Coronavírus: Santa Casa pede exame para paciente com pneumonia

Um homem foi internado na tarde desta quarta-feira, dia 8, com pneumonia na Santa Casa de Bariri.

Por esse motivo, foi solicitado exame para o novo coronavírus (Covid-19). A idade e a cidade onde ele mora não foram informadas.

De acordo com o interventor do hospital, Marco Antonio Gallo, o raio-X do homem apontou para uma pneumonia normal.