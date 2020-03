Morre suspeito de coronavírus em Jaú

Bariri totaliza quatro casos suspeitos, sendo um já negativado pelo exame; quarto caso suspeito, homem de 79 anos faleceu no início da tarde deste domingo (22) – Foto: Arquivo

Morreu no início da tarde deste domingo, dia 22, na Santa Casa de Jaú, homem de 79 anos com suspeita de coronavírus.

O paciente era morador de Bariri estava internado na Santa Casa local, quando foi transferido para o hospital jauense.

Ele estava com problema respiratório grave de base (fibrose pulmonar). Devido à piora do quadro, foi transferido para Jaú, onde foi entubado e colocado no respirador.

Em Jaú, houve coleta de exame e realização de exame de tomografia.

Outros casos

O primeiro caso suspeito de coronavírus em Bariri (homem de 77 anos) apresentou resultado negativo para a doença.

O segundo diz respeito a uma senhora que está internada há alguns dias no hospital baririense. A equipe médica aguarda a chegada do exame dela. A mulher passa bem.

O terceiro caso trata de jovem de 37 anos. Ele foi internado com diabetes descompensada.

“Mas já de início, por ser grupo de risco, pedimos exames e isolamos o paciente”, diz o interventor da Santa Casa de Bariri, Marco Antonio Gallo. “Hoje (dia 22) teve uma piora do quadro pulmonar e precisou ser entubado e colocado respirador.”