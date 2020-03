Coronavírus: Ação Social suspende serviços em Bariri

A mesma medida foi adotada em relação a oficinas, serviços, benefícios, programas e projetos efetuados no Cras – Divulgação

Seguindo orientações das secretarias estaduais de Saúde e de Desenvolvimento Social, a Diretoria Municipal de Ação Social decidiu suspender serviços realizados em Bariri.

Os Espaços Amigos 1 e 2 ficarão fechados por tempo indeterminado a partir da segunda-feira, dia 23. Durante a semana as famílias foram recebidas para que pudessem se organizar.

Os serviços de fortalecimento de vínculos ofertados de forma indireta (Apae e Centro de Promoção Social) foram orientados a proceder da mesma maneira.

A mesma medida foi adotada em relação a oficinas, serviços, benefícios, programas e projetos efetuados no Cras e Creas.

As duas unidades devem priorizar urgência e emergência para situações de risco à integridade da pessoa. Outros atendimentos que não configuram urgência ou emergência deverão ser realizados via telefone quando a família ou usuário já possuir estudo social nas unidades citadas. As visitas do Programa Criança Feliz foram suspensas na terça-feira, dia 17.

Funcionários com 60 anos ou mais estão dispensados desde terça-feira, dia 17, de comparecer às unidades em que estão alocados, porém, com trabalhos home office. Diante da necessidade de trabalho presencial, o servidor deverá proceder com portas fechadas na unidade em que está alocado sem atendimento ao público.

De acordo com a diretoria, os atendimentos do órgão gestor para CadÚnico e Bolsa Família se restringirão à urgência e emergência, conforme demanda que deverá ser previamente triada pelos funcionários e estagiários responsáveis pelo agendamento.

O Conselho Tutelar deverá atender de forma presencial as urgências e emergências conforme demanda, se limitando ao acompanhamento dos casos à distância, utilizando os meios de comunicação existentes.

Os serviços de acolhimento institucional Lar Vicentino e Lar Amor e Vida (antiga Casa Abrigo), foram orientados a suspender visitas aos seus acolhidos e proceder aos cuidados necessários e primordiais para a prevenção.