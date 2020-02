Conselho do Idoso propõe curso de cuidador

O Conselho Municipal do Idoso promoveu reunião na segunda-feira, dia 3, na Sala de Licitações do Paço Municipal 16 de Junho.

Na ocasião, os presentes discutiram a implantação de curso de cuidador de idosos.

Segundo o presidente da entidade, João Domingos Cardoso Leonel (Jota Cardoso), a ideia é ministrar a capacitação a familiares e interessados no tema e, depois, para quem atua como cuidador e obtém ganhos financeiros com a atividade.

“Esse trabalho cresce no mercado de trabalho devido à necessidade para com o idoso. Temos analisado a falta de conhecimentos e técnicas para este fim”, diz Cardoso.

Outra questão tratada foi a formatação de plano de trabalho junto às entidades públicas e particulares com vínculo com o idoso. Haverá acompanhamento de perto, inclusive das igrejas, com referência à participação do idoso em movimentos.

Segundo o presidente do conselho, também há a preocupação do comando da Polícia Militar (PM) com os registros das violências domésticas envolvendo os velhinhos.

Uma preocupação do conselho foi a exoneração de servidores comissionados da prefeitura de Bariri. Com isso, haverá comprometimento do andamento dos trabalhos até que novos nomes sejam nomeados pela administração municipal.