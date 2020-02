CF 2020 foi lançada na Quarta-feira de Cinzas

A Campanha da Fraternidade 2020, de iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), foi lançada em todo o território nacional na Quarta-feira de Cinzas, 26. A ação se estende durante o período da Quaresma, até o dia 5 de abril, Domingo de Ramos

Em Bariri, nesse dia, as paróquias comentaram o tema “Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso” e o lema “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”. O cartaz de 2020 é inspirado na obra social da Irmã Dulce dos Pobres, no Pelourinho, em Salvador (BA).

O cenário também faz menção à questão do mundo urbano, que está sintonizado com as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora no que diz respeito ao pilar da caridade.

A campanha ainda trabalha a imagem do Bom Samaritano, apresentado por Jesus no trecho do Evangelho de Lucas ao qual o lema da CF 2020 remete.

Segundo o texto base, a CF 2020 “busca conscientizar, à luz da palavra de Deus, para o sentido da vida como dom e compromisso, que se traduz em relações de mútuo cuidado entre as pessoas, na família, na comunidade, na sociedade e no planeta, casa comum”.

Fonte: portalkairos.org/campanha-da-fraternidade-2020