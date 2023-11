Cemitério: prefeitura tenta diminuir mato alto na véspera de Finados em Bariri

Na manhã desta quarta-feira (1º), véspera de Finados, o Jornal Candeia esteve no Cemitério Municipal e encontrou intensa movimentação de pessoas no local.

No interior da necrópole a reportagem encontrou vários pontos com mato alto e sujeira.

Equipes da Diretoria Municipal de Infraestrutura e do Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) estavam no cemitério para a realização de alguns serviços.

De acordo com o diretor da pasta, Paulo Egídio Grigolin, três servidores foram deslocados para trabalharem na necrópole entre segunda-feira (30) e quarta-feira (1º) para capina e limpeza do mato, incluindo o uso de roçadeira.

O trabalho do poder público será insuficiente diante de tanto mato, que cresceu bastante com as chuvas dos últimos dias.

A situação chegou a esse ponto em 2023 pela suspensão do contrato entre a Prefeitura de Bariri e a empresa Latina Ambiental em meados de agosto, medida tomada por determinação judicial, a pedido do Ministério Público (MP).

Grigolin diz que novo edital de licitação deve ser publicado no início deste mês para contratação de empresa para realizar o serviço de limpeza pública.

Além do cemitério, áreas verdes praças e margens de córregos estão com mato alto em Bariri.