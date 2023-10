Cavalgada homenageia Nossa Senhora Aparecida

No domingo (15), a partir das 9h, será realizada cavalgada em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

A saída é no trevo principal da cidade, onde fica o Portal Mário Fava. Os participantes irão percorrer vários bairros e a área central, com chegada na Chácara do Fiorin.

Após a cavalgada, será servido almoço com porco no rolete e show com Ed Cezar e Ary. Comitivas de Bariri e da região estão convidadas a participar.

A realização do evento é da Chácara do Fiorin e Programa Sertanejo no Limite do Rodeio (Clube FM 100.7), que tem locução de Betinho Canassa.

