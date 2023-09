Cassação do prefeito

“Em relação à esfera política, a Câmara Municipal tem a prerrogativa de cassar ou não o mandato do prefeito, independentemente da apreciação pelo Judiciário”

Na segunda-feira (11) as atenções se voltarão para a sessão extraordinária que a Câmara Municipal de Bariri irá realizar.

Os vereadores irão analisar se aceitam ou não denúncia de cassação do mandato do prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB).

O pedido foi feito por Gilson de Souza Carvalho, na condição de cidadão. O pedido é feito com base em investigação do Ministério Público (MP) que apura eventuais fraudes no contrato firmado pela Prefeitura de Bariri com a empresa Latina Ambiental.

Em março deste ano houve um pedido de cassação do mandato do prefeito, feito pelo jornalista José Iraldo Androciolli Júnior (Vavá).

Na ocasião, o Legislativo rejeitou a instalação da Comissão Processante, com empate na votação por quatro a quatro.

Agora, a Câmara irá analisar novo pedido. O diferencial é que desta vez o nome de Abelardo aparece em relatório da Promotoria de Justiça como possível mandante de atentado contra empresário e recebedor de propina pela empresa de limpeza, segundo consta em interrogatório feito pelo dono da Latina, Paulo Ricardo Barboza, que se encontra preso.

A partir de agora há dois caminhos: o judicial e o político. No primeiro caso, os autos estão no Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo para deliberação (o prefeito figura como averiguado). A primeira delas deve ser a remessa dos documentos à Procuradoria Geral de Justiça (Ministério Público em São Paulo) para aprofundamento das investigações. Caso Abelardo vire réu, o julgamento será feito no TJ.

Em relação à esfera política, a Câmara Municipal tem a prerrogativa de cassar ou não o mandato do prefeito, independentemente da apreciação pelo Judiciário, já que o Legislativo aprecia as infrações político-administrativas.

O trâmite no Legislativo segue o Decreto-Lei nº 201, de 1967, que trata da responsabilidade dos prefeitos e dos vereadores.

Conforme o artigo 5º da lei, o recebimento do pedido de Comissão Processante cabe à maioria dos vereadores presentes à sessão.

Se for aceito, haverá continuidade do trabalho, incluindo a apresentação de defesa pelo prefeito. Para a cassação do mandato, são necessários dois terços dos votos dos vereadores (seis votos).

Agora, é acompanhar os desdobramentos do caso nas esferas judicial e política. A depender do resultado numa delas ou em ambas, o cenário para as eleições municipais de 2024 ganhará novo contorno.