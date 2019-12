Carlos dos Santos Jr. assume a diretoria do Grupo de Escoteiros Bariry

A nova diretoria do Grupo de Escoteiros Bariry foi eleita no início do mês de dezembro para o biênio 2020/2021.

Carlos Sousa dos Santos Júnior, de 43 anos, é o novo presidente do Grupo de Escoteiros Bariry 183. Ele substitui Lucas Matos, que foi presidente no biênio 2018/2019.

Carlos foi eleito no início de dezembro, mas sua gestão se inicia efetivamente a partir de fevereiro 2020, após o recesso de férias. A diretoria tem mais cinco integrantes.

Ele nasceu em Assis e é casado com a dentista baririense, Eliara Pinezzi. Ingressou no escotismo por influência da filha, Tainá, 10 anos, que queria ser lobinho. Ao grupo de Bariri está ligado há dois anos.

Ele destaca o trabalho realizado pela diretoria anterior, que avançou em muitos setores. Mas, afirma, que ainda há metas a alcançar. Entre elas, destaca duas: a reforma e revitalização da sede dos escoteiros e aumento do número de integrantes do grupo.

Ressalta que o grupo está presente em Bariri há 34 anos e que agora, em fase de reestruturação, crescimento e mudança, as melhorias nas dependências da sede são necessárias. “Já faz um bom tempo que a sede não passa por uma boa reforma, a gente precisa adaptar as estruturas ali da sede, adaptar e ampliar o banheiro, ampliar a cozinha, fazer uma sala de convivência com os pais”, afirma o presidente.

Em relação ao projeto de aumentar a quantidade de crianças e adultos voluntários, ele justifica ressaltando a importância do escotismo e seus princípios para a sociedade atual. “É uma das poucas instituições hoje que ainda trabalham com crianças de várias idades e que busca mostrar para essas crianças os valores do certo/ errado; prática de boas ações, fazer a diferença na sociedade e ajudar a construir um mundo melhor”, esclarece.

Destaca que esse é o papel social e o compromisso do movimento escoteiro, que o Grupo de Escoteiros Bariry também assumiu. Um dos desafios para 2020, é obter o apoio da sociedade para que os escoteiros locais posam cumprir esse papel.

“Estamos hoje com uma média de 40 crianças em todos os ramos, além dos adultos, e gostaríamos de dobrar esse número. Porém, precisamos reformar a sede e acima de tudo precisamos de pessoas que queiram ser voluntárias e nos ajudem a trabalhar com as crianças”, ressalta.

Os encontros semanais do grupo dos escoteiros em Bariri são realizados aos sábados, de 15 às 17h, na sede localizada próxima na Rua Tiradentes, ao lado do Clube da Terceira Idade.

Nova diretoria

NOME CARGO

Carlos Sousa dos Santos Junior Presidente

Fabiano Fernando Inácio Prata Diretor Administrativo

Amanda dos Santos Ferreira Mendonça Diretora Financeira

Armando Galizia Neto Conselho Fiscal Efetivo

Clarice Rosa Barbieri Gonçalves Silva Conselho Fiscal Suplente

Cassio Pola Mantovani Conselho Fiscal Suplente