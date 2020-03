Candeia libera conteúdo digital durante crise do coronavírus

Com o avanço da doença e novos casos anunciados de coronavírus, Candeia liberou o acesso a todas as notícias e informações publicadas em seu site.

A decisão significa que todos os usuários — assinantes ou não assinantes — poderão consumir gratuitamente as matérias.

A ação tem como objetivo combater a desinformação que circula nas redes sociais por meio de notícias falsas e/ou sensacionalistas sobre a doença.

Outra ideia é auxiliar as pessoas durante o período de quarentena e evidenciar a importância da colaboração mútua entre todos os setores.

Jornais de várias partes do Brasil adotaram a mesma estratégia, e o Candeia completa essa lista fornecendo informações sobre Bariri e região.

Para visualizar o conteúdo, basta acessar o site www.jornalcandeia.com.br