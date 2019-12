Camisetas Kezo irá fornecer uniforme escolar para Bariri

A empresa Andreoli & Andreoli Ltda. (Camisetas Kezo), de Bariri, irá fornecer uniforme escolar para a rede municipal no início de 2020. São dois jogos de uniforme por estudante.

A firma foi homologada pela prefeitura de Bariri em pregão presencial com valor total de R$ 99,2 mil.

A empresa AKM Estamparia Ltda., de Apucarana (PR), tinha apresentado valor global de R$ 97,5 mil para a disputa, no entanto, foi desclassificada porque não apresentou amostras dentro do prazo estabelecido.

A Camisetas Kezo ofertou preço unitário de R$ 6,99 para 1.448 camisetas infantis, R$ 7,29 para 5.006 camisetas adultas, R$ 7,15 para 3.190 bermudas masculinas e R$ 9,70 para 3.078 bermudas femininas.

Para a confecção de uniforme escolar relacionada a 2020, o Executivo havia estimado R$ 217,1 mil. Já na licitação realizada no início de 2019 a estimativa era de gasto de R$ 170,9 mil. Após disputa entre as empresas, o valor final chegou a R$ 121,7 mil (28,7% a menos).