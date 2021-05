Caminhão do bombeiro está de volta a Bariri

O caminhão auto-tanque do Corpo de Bombeiros de Bariri retornou ao município na manhã desta terça-feira (4).

Segundo o comandante da corporação em Bariri, sargento Ernesto Villares, o veículo foi destinado a Jaú porque os dois caminhões utilizados na cidade vizinha quebraram ao mesmo tempo.

Como um dos veículos já foi consertado, o caminhão pôde retornar a Bariri.

Villares explica que unidades de Jaú e de Bauru dão suporte constantemente ao município e que a cessão do caminhão no fim de semana foi emergencial.

Na sessão de segunda-feira (3) a Câmara aprovou requerimentos pedindo informações ao comando do Corpo de Bombeiros sobre o assunto.

(Mais informações na edição impressa de sábado)