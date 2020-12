Câmara aprova verba extra de R$ 527 mil para Santa Casa

Parte do dinheiro será usada para 13º dos funcionários do hospital – Foto: Alcir Zago/Candeia

A Câmara de Bariri aprovou em sessão extraordinária na tarde de sexta-feira (11) projeto do Executivo para complementar a subvenção à Santa Casa de Bariri em R$ 527,5 mil.

Na segunda-feira (7), na sessão ordinária, os vereadores rejeitaram, por maioria de votos, proposta com valor menor (pouco mais de R$ 300 mil) sob alegação de falta de informações pela prefeitura.

Na proposta apreciada na sessão extraordinária constou demonstrativo de gastos e que parte dos recursos seria usada para o pagamento do 13º dos funcionários do hospital.

O único vereador a votar contra o projeto foi Armando Perazzelli (Podemos). Ele alegou que ainda faltava transparência na matéria, com ausência de empenho e de notas fiscais para comprovação dos gastos.

Os vereadores Francisco Leandro Gonzalez (Podemos) e Vagner Mateus Ferreira (Cidadania) não compareceram à sessão.

IPTU

Também na reunião de sexta-feira (11), por unanimidade, a Câmara aprovou projeto do Executivo para atualizar a tabela monetária que incide sobre o IPTU. Será aplicado o índice INPC de 1º de dezembro de 2019 a 30 de novembro de 2020 (4,31%).

O curioso é que o pedido para envio do projeto partiu da Comissão de Transição de Governo do prefeito eleito, Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB).

Ou seja, o atual governo não enviou o texto para apreciação em nenhuma das últimas sessões ordinárias do Legislativo, prática comum nos anos anteriores.