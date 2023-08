BARIRI: Vem ai Feijoada com Samba da LAV

Dia 20 de agosto, domingo, a LAV – Lar, Amor e Vida promove o evento Feijoada com Samba, na Chácara Água das Pedras, das 11 às 16h.

O valor do ingresso é R$ 60 por pessoa. Crianças de 5 a 10 anos pagam R$ 30. A sobremesa está incluída, mas as bebidas serão cobradas à parte. A renda será revertida em prol dos serviços prestados pela entidade.

Haverá coquetéis elaborados pela equipe da coquetelaria Bar Aberto e chope da ZOX. A animação musical estará a cargo do grupo Intuição S/A.