Bariri: Veículos colidem na AV. 15 de Novembro próximo à agência

Um dos veículo acabou em cima da calçada e por pouco não atinge agência bancária

Da redação

Um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira, 8, envolvendo dois carros deixou um dos veículos sobre a calçada na Av. 15 de Novembro, no centro da cidade.

Segundo apurado, ambos estavam estacionados na via quando condutor do Ford Fiesta verde, com placas de Araraquara, ao sair com o veículo perdeu o controle da direção e colidiu com o Chevrolet Ônix branco, com placas de Bariri.

Com o choque o Fiesta acabou parando em cima da calçada, e por pouco não atinge a fachada da agência bancária do Bradesco. Por sorte ninguém foi atingido e nenhum dos condutores se feriu. (Colaborou: Diego Santos/Bariri Rádio Clube)

Foto: Diego Santos