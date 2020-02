Bariri terá concurso Miss e Mister 2020

A coordenadoria Regional do Miss São Paulo com apoio da Prefeitura de Bariri, através da Ação Social e Setor de Cultura está com inscrições abertas para o Miss e Mister Bariri 2020.

As inscrições vão até o dia 30 de abril, quinta-feira, e podem ser feitas através do site www.missregional.com.br. Já no dia 19 de junho, sexta-feira, ocorre o desfile Miss e Mister Bariri 2020.

Segundo o coordenador Marcelo Ribamar Alves, os interessados podem participar de oito categorias: mini miss e mini mister (04 a 07 anos); miss e mister juvenil (08 a 10 anos); miss e mister pré-teen (11 a 13 anos); miss e mister teen (14 a 17 anos); miss e mister adulto (18 a 38 anos); miss lady 2020 oficial (39 a 59 anos) miss plus size oficial (18 a 45 anos) e miss e mister 3ª idade (60 a 85 anos).

As inscrições são gratuitas e os interessados devem arcar com os custos das vestimentas e comparecer aos ensaios.

Ainda de acordo com Marcelo, os três primeiros colocados de cada categoria do concurso serão selecionados para representar o município de Bariri no Miss e Mister São Paulo Oficial.