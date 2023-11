BARIRI: Show de Prêmios do Lar Vicentino é dia 12 de novembro

Lar Vicentino de Bariri realiza a segunda edição do Show de Prêmios, no salão de festas da entidade, que agora com sistema de climatização. O evento será no dia 12 de novembro, domingo, a partir das 14h.

A cartela custa R$ 15 e o participante concorre a prêmios diferenciados e de bom valor. A compra deve ser antecipada junto à equipe do Lar Vicentino e voluntários.

Durante os intervalos haverá apresentações musicais, além da venda de doces caseiros, bebidas e batatas fritas.

Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (14) 3662-1441.