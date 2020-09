Bariri: Setor de Trânsito sinaliza acesso à Avenida da Saudade

Na manhã desta quinta-feira, 3, equipe do Setor de Trânsito da Prefeitura de Bariri realiza pintura e sinalização no cruzamento da Rua Sete de Setembro com a Avenida da Saudade, que dá acesso ao Velório e Necrópole Municipal.

De acordo com Raul Bolini, responsável pelo setor, a intervenção é necessária devido ao risco de acidentes. Segundo ele, a instalação de acesso para regulamentação do trânsito no local era reivindicação antiga de usuários e motoristas.