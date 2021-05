Bariri: Servidores vão receber R$ 990 mil em ações trabalhistas

Nesta quinta-feira (29), o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bariri começou a distribuir senhas para que cerca de 300 servidores públicos municipais possam receber, já a partir da semana que vem, aproximadamente R$ 990 mil referentes a duas ações trabalhistas. Com o objetivo de impulsionar o comércio local, afetado pela pandemia da Covid-19, a entidade faz um apelo para que os valores sejam gastos na cidade.

De acordo com o presidente do Sindicato, Gilson de Souza Carvalho, o montante é relativo a duas ações de cobrança de Descanso Semanal Remunerado (DSR) – uma de 2011, no valor de cerca de R$ 550 mil, que já gerou precatório, e outra de 2019, no total de R$ 439 mil, que será paga através de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Os valores para cada servidor variam de R$ 80,00 a R$ 20 mil. A maioria receberá R$ 1 mil.

Neste primeiro momento, estão sendo agendados horários para início do pagamento dos valores da primeira ação. Na sequência, será a vez dos contemplados na segunda ação. “Nós pedimos, encarecidamente, para que os servidores possam priorizar o comércio de Bariri por causa da pandemia”, declara Carvalho. “Esse dinheiro poderá movimentar bastante os comerciários locais e dar uma alavancada nas lojas de Bariri”.

Um dos servidores que já retirou senha para poder receber os valores foi Waldir Pereira Cunha. Ele conta que o pagamento chegou em boa hora e ressaltou o empenho do sindicato para que a categoria tivesse o seu direito reconhecido. “Faço questão de fazer minhas compras aqui mesmo, pois tenho amigos e amigas que trabalham em lojas e estão passando momentos de dificuldade nessa pandemia”, ressaltou Cunha.

Fonte: Jcnet