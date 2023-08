Bariri sedia nesta quarta-feira Circuito de Esportes Adaptados

Nesta quarta-feira (9) Bariri vai sediar a 3ª Etapa do 26º Circuito Especial de Atletismo e Esportes Adaptados (CEAEA), com a participação dos atletas da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae).

Desta vez a disputa será na modalidade Câmbio (vôlei adaptado) e as partidas serão na quadra poliesportiva Conrado Migliorini do Clube Municipal, a partir das 8h45.

Os competidores baririenses disputam com atletas de Barra Bonita, Igaraçu do Tietê, Macatuba, Itaí, Itapuí e Pederneiras.

O evento integra a programação especial em comemoração ao Jubileu de Ouro da Apae de Bariri.

A equipe local tem feito bonito na competição. Na classificação geral do circuito, a Apae de Bariri se mantém na primeira colocação com 225 pontos, seguida de Igaraçu do Tietê com 215 pontos e Itaí que registra um total de 190 pontos.