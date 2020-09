Bariri: Saúde investiga 12º óbito relacionado à Covid-19

Até o momento foram confirmadas 11 mortes em Bariri

A Diretoria Municipal de Saúde investiga o 12º óbito pelo novo coronavírus em Bariri.

Nos últimos dias a única morte relacionada à doença foi da jovem Natália Cristina Ticianelli, 31 anos, mas o setor não confirma se o óbito é relacionado a ela.

As mortes pela doença chegaram a 11 até o momento. Se houver confirmação do mais recente óbito, serão 12 no município.

O boletim epidemiológico desta quarta-feira (9) registrou 814 casos positivos de coronavírus em Bariri.

Há também 2.898 exames com resultado negativo e 793 pessoas curadas. 28 pessoas aguardam o resultado de exame.