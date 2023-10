BARIRI: Santuário: Dia da Padroeira tem missas e quermesse

Quinta-feira (12), feriado nacional e Dia da Padroeira do Brasil, a Paróquia do Santuário Nossa Senhora Aparecida de Bariri preparou programação especial com quatro missas e noite de quermesse.

As missas serão celebradas com a participação de padres da Diocese de São Carlos. Logo às 6h da manhã, a celebração da alvorada conta com a presença do padre baririense Paulo Facin. A missa da benção das crianças, às 9h30, será presidida por Padre Ueriques Santos.

Padre Luiz Felipe Melo será o celebrante da missa com consagração, às 12h; e Padre Daniel do Carmo reza a missa solene das 17h, ao lado de Padre Leandro.

A partir das 18h, ocorre mais uma noite da tradicional quermesse do Santuário, com a atração musical da Banda Granfanhos (12/10

Peregrinação

Neste domingo (8), Padre Leandro Pimentel coordena outro ponto alto da programação religiosa: peregrinação com a imagem de Nossa Senhora, do Santuário ao bairro rural Viuval, na Capela de Nossa Senhora Aparecida.

A saída será às 6h da manhã, defronte ao Santuário, com destino ao bairro. Os participantes desse estar munidos de roupas leves e água para hidratação. No local será celebrada missa em louvor à padroeira.

Nos dias 9, 10 e 11 a paróquia celebra os últimos dias da novena da padroeira com a participação dos padres Flávio Francisco da Silva (7º dia); Fabrício Rodrigues (8º dia); e Kenny Erik (9º dia).

Programação continua até o final do mês

As festividades da Festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e da Paróquia do Santuário, têm continuidade com a tradicional quermesse e almoço da padroeira (29).

A praça de alimentação da quermesse oferece macarrão; espeto de frango; cafta; polenta; pastel; coxinha; leitoa e frango assados; e doces.

Destaque para atrações musicais previstas na programação. Neste sábado (7), tem show com a Banda Show Carpe Diem.

Véspera de feriado, quarta-feira (11) é a vez da renomada Banda Doce Veneno e no feriado (12), a presença da Banda Granfanhos.

A Banda Sazonal (13/10) e a dupla Ricardo & Milton Jr. (14/10) são as atrações do próximo final de semana. Finalmente, no sábado (21), sobre ao palco o cantor Paulinho Moura.

A programação festiva se encerra no dia 29 de outubro, com Almoço da Padroeira, com venda antecipada de ingressos e sistema ‘pegue e leve’ (drive trhu).