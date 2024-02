Bariri: Santa Casa emite nota sobre recebimento de pães

A Santa Casa de Bariri encaminhou nota ao Candeia em relação ao recebimento de pães pelo hospital. Confira:

“Há cerca de 20 anos, a Santa Casa recebe, diariamente, de quatro padarias da cidade de Bariri, a doação de cerca 100 pães para dar de comer aos pacientes internados pelo SUS.

Como a Santa Casa não possui (e não pode ter) veículos de sua propriedade, por questões de penhora advindas da situação fraudulenta e criminosa que acometeu a Entidade em anos anteriores, há um motorista cedido pela Prefeitura há mais de 30 anos, o qual se utiliza de veículos cedidos pelo município para buscar diariamente os 100 pães nas quatro padarias para ser dado aos doentes e pacientes internados do SUS. Ocorre que o motorista acaba se utilizando do veículo que eventualmente se encontra disponível (que não está sendo utilizado) no horário de buscar as doações de pães.

Desse modo, pode ser que, eventualmente, veículos da saúde que não estão a serviço da população acabam sendo utilizados para buscar o alimento para ser dado aos pacientes do SUS internados na Santa Casa.

Ressaltamos e agradecemos imensamente às quatro padarias, através de seus proprietários, que fazem a doação de mais 100 PÃES DIARIAMENTE há 20 anos, que ajudam a Santa Casa na alimentação e dieta de nossos doentes internados pelo SUS, bem como, quando não são todos utilizados, são disponibilizados a nossos colaboradores.

Ficamos à disposição da população, vereador e autoridades para que, caso alguém entenda indevido ou impertinente o uso de veículo para buscar pães diariamente nas padarias que fazem doações à Santa Casa, oficiarem a Entidade para buscarmos juntos uma solução.”