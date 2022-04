Bariri Rodeio Show 2022 define atrações musicais

A Bariri Rodeio Show 2022, prevista para ocorrer de 15 a 18 de junho, tem três show confirmados.

A empresa vencedora da licitação feita pela prefeitura de Bariri, Weder Cley da Cunha Alves-ME, de Brotas, apresentou os nomes de Maiara & Maraisa para o dia 16 de junho, Diego & Victor Hugo para o dia 17 de junho e Ícaro & Gilmar para o dia 18 de junho

A prefeitura de Bariri irá custear o show de abertura da festa, no dia 15 de junho, véspera de Corpus Christi e do aniversário da cidade. O nome mais cotado é Luan Santana. A administração municipal ainda negocia a vinda do artista com agentes dele.

Conforme a licitação, a empresa vencedora irá pagar ao município R$ 20 mil. Em contrapartida, o poder público irá bancar um show, com a contrapartida de que a entrada seja gratuita no dia 15 de junho.