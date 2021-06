Bariri registra mais quatro mortes por Covid-19

Desde o início da pandemia município contabiliza 98 óbitos

Bariri registrou mais quatro mortes relacionadas ao novo coronavírus (Covid-19), conforme o boletim epidemiológico desta segunda-feira (7), emitido pela Diretoria Municipal de Saúde.

Os óbitos aconteceram entre os dias 3 e 6 de junho. Foram duas mulheres, de 55 anos e de 71 anos, ambas moradoras do Jardim Nova Bariri.

Também morreram dois homens, de 40 anos, que residia no Jardim Esperança 2, e de 82 anos, morador do Bairro do Livramento.

Desde o início da pandemia Bariri contabilizou 98 mortes pela Covid-19.

Até o momento, Bariri registrou 3.159 casos positivos de Covid-19, com 3.005 pessoas que se recuperaram da doença.

Trinta e três pessoas aguardam o resultado de exames. Além disso, 7.746 exames foram negativos.